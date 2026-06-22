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أريانة: الأغاني التونسية الأصيلة بأصوات الناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزه السادس

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 19:26 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تشهد جهة أريانة حركية فنية بمناسبة عيد الموسيقى، الموافق ليوم 21 جوان، حيث احتضنت ساحة المنزه السادس في سهرة الأحد، عرضا موسيقيا أثثه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانة، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالتعاون مع الجمعية الثقافية ببلدية أريانة.

​وتوزع العرض على فقرتين استُهلت الأولى بفقرة للعزف المنفرد عزف فيها تلامذة المعهد العمومي للموسيقى على آلات البيانو والقانون، لتليها فقرة ثانية أثثها كورال المعهد الذي قدم خلالها باقة من المالوف والأغاني التونسية على غرار "تحت الياسمينة في الليل" و"عرضوني زوز صبايا"، و"سمرة يا سمرة"."


​وأوضحت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، عواطف عبد اللاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تأتي في اطار تنظيم تظاهرات تحتفي بالموسيقى في الفضاءات المفتوحة بعدد من المعتمديات بالجهة، من بينها رواد والمنيهلة.


وأكد مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانة، نصر بوراوي لوات، أن من بين أدوار المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، تربية الناشئة على الموسيقى والتشبع بالهوية التونسية، "حتى يكون هؤلاء الصغار سفراء حقيقيين للموسيقى التونسية في العالم، وهو ما نطمح إليه"، وفق قوله.

وأضاف بالقول " نسعى في هذا الإطار إلى التكثيف من الأنشطة للمراوحة بين الجانبين النظري والتطبيقي، فمشاركة الأطفال والشباب في مثل هذه العروض من شأنها أن تبرز وتثمن المجهودات السنوية التي يقومون بها داخل أسوار المعهد. وتابع قائلا، " لقد اكتشفنا أن لدينا العديد من الأطفال والشباب الذين يحبون غناء المالوف التونسي، والموشحات، والطابع التونسي الأصيل، ووجدنا تفاعلا كبيرا من الجمهور مع هذه الاختيارات".
وفي سياق متصل، يتم التنسيق حاليا صلب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لوضع البرنامج الخاص بـ المهرجان الصيفي بأريانة، وهو مهرجان جهوي سينطلق من 31 جويلية إلى غاية 8 أوت، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، عواطف عبد اللاوي.
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