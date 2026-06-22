منوبة: انطلاق استغلال محطة إرسال راديوية للإنترنات عالية التدفق بمنطقة الدريجات ببرج العامري

انطلق، اليوم الاثنين، بمنطقة الدريجات من معتمدية برج العامري بولاية منوبة، استغلال محطة الإرسال الراديوية للإنترنات عالية التدفق، التي ركزتها شركة اتصالات تونس من أجل فك عزلة المنطقة وتعزيز التغطية بها.وأعطى إشارة الاستغلال والي الجهة، محمود شعيب، والرئيس المدير العام لاتصالات تونس، الأسعد بن ذياب، بحضور المدير الجهوي لاتصالات تونس، أيمن والي، ومعتمد المنطقة منذر السلامي.ويأتي هذا المشروع الممتدة شبكته على 5 كلم، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الفجوة الرقمية وفك العزلة عن هذه المنطقة الريفية، بما يتيح لنحو 300 عائلة النفاذ الى الشبكة العنكبوتية، فضلا عن تزويد المدرسة الابتدائية بالمنطقة بالانترنات.كما سيعزز المشروع منظومة الأمن الوقائي والتدخل السريع بالمنطقة ذات الصبغة الفلاحية، بما يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين، من مصالح الحماية المدنية والامن والحرس الوطنيين والمصالح الفلاحية، ويرفع من نجاعة التدخل عند اندلاع الحرائق أو وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، ويخلق آلية ناجعة لحماية الثروات الفلاحية والغابية.وبالتوازي مع استغلال المحطة شرعت، اتصالات تونس، المشغّل الوحيد الذي يؤمّن التغطية بالمنطقة، في تسويق خدمات BOX 5G للاستجابة لحاجيات متساكنيها، وسط ارتياح كبير لهذا المشروع الحيوي الذي سينعكس على التنمية المحلية وعلى الخدمات المسداة بها.وفي ذات السياق، وضمن مشاريع الشركة التي توفر بالجهة بنية تحتية رقمية متطورة تربط ما يقارب 120 ألف أسرة، تتواصل بنسبة تقدم هامة، أشغال مشروع ربط مدن منوبة ووادي الليل ودوار هيشر والمرناقية بشبكة الألياف البصرية لتأمين تغطية هذه المناطق بشبكة التدفق السريع للأنترنات، وما يصحبها من خدمات سريعة في ميدان تكنولوجيا الاتصال، حسب معطيات الإدارة الجهوية لشركة اتصالات تونس بمنوبة.ويُعدّ الاستثمار في تقنيات الألياف البصرية وشبكات الهاتف الجوال من الجيل الخامس خيارا رياديا في استراتيجية شركة اتصالات تونس يدعم التحوّل الرقمي، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، وفق ما أفادت به مصالح الشركة صحفية وات.