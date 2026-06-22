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رئيس البرلمان يلتقي أعضاء المجلسين المحليين بتونس المدينة وباب سويقة

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 22:06 قراءة: 1 د, 51 ث
      
التقى إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء المجلسين المحليين بتونس المدينة وباب سويقة بحضور النائب عن هذه الدائرة آمال المؤدب.

واستعرض أعضاء المجلسين المحليين خلال اللقاء، أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عملهم، وفي مقدّمتها ضعف تفاعل بعض الهياكل الإدارية مع ممثّلي المجالس المحلية، بما من شأنه أن يعطّل أداءها ويحدّ من قدرتها على إيصال مشاغل المواطنين ومقترحاتهم إلى مختلف السلط المتدخلة، وفق بلاغ نشره البرلمان.


كما أكّدوا أهمية مزيد التعريف بدور أعضاء المجالس المحلية وصلاحياتهم، وتعزيز حضورهم في الحياة العامة، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، مستعرضين جملة من الملفات ذات الأولوية بالجهة، من بينها تعطّل عدد من المشاريع التنموية، وتردي الأوضاع الاجتماعية لعدد من المواطنين من فاقدي السند، بما يستدعي إيجاد حلول عاجلة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الإحاطة الاجتماعية.


وتطرقوا إلى الإشكاليات البيئية المرتبطة بمصبّ النفايات بباب سعدون، داعين في هذا الصدد، إلى دعم مبادرة إحداث شركة أهلية تُعنى بتثمين النفايات ورسكلتها، بما يساهم في الحدّ من التلوث وتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي يوفّر مواطن شغل لفائدة أبناء الجهة.

وأشاروا في المجال الصحي، إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة، باعتبارها تضمّ عدداً من أكبر المستشفيات العمومية بالبلاد، وهو ما يستوجب تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات وتحسين ظروف الاستقبال والإحاطة بالمرضى.

كما تمّ التعرّض إلى عدد من الملفات ذات الطابع الثقافي، ومن بينها ضرورة التسريع بصيانة متحف العلامة ابن خلدون وتثمين محيطه، وتهيئة المسلك السياحي المجاور له، فضلا عن التسريع بصيانة وترميم المركز الثقافي حسن الزمرلي، الذي أصبح مهدّداً بالتداعي، حفاظاً على دوره الثقافي.

ووقع التداول أيضا في ملف المساكن الآيلة للسقوط، حيث دعا أعضاء المجلسين المحليين إلى التسريع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المتساكنين وإيجاد مآوي بديلة للعائلات المتضررة، الى جانب معالجة ظاهرة البناء الفوضوي وفق مقاربة شاملة تراعي مقتضيات القانون والبعد الاجتماعي.

من جهته، شدد رئيس البرلمان، على أنّ المجالس المحلية تمثّل إحدى أهم ركائز بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، باعتبار قربها من المواطنين وقدرتها على الإنصات إلى مشاغلهم ونقل تطلعاتهم، بما يجعلها حلقة وصل أساسية في المنظومة التمثيلية الجديدة، موضحاً أنّ العلاقة بين النائب وعضو المجلس المحلي تقوم على التكامل والتنسيق.

وأكّد انفتاح البرلمان على مختلف المقترحات والمبادرات الصادرة عن المجالس المحلية، داعياً أعضاءها إلى بلورة تصورات عملية ومشاريع قابلة للإنجاز، وتقديمها إلى الجهات المعنية قصد دراستها والنظر في سبل تجسيمها، بما يساهم في الاستجابة لتطلعات المواطنين ودفع التنمية المحلية.


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