بداية من 25 جوان 2026 الإطلاق الرسمي لمنصة "معرض الكتاب التونسي" الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه
سيتم يوم 25 جوان 2026 الإطلاق الرسمي لمنصة "معرض الكتاب التونسي" الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت.
وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية، وفق ما أفاد به معرض الكتاب التونسي.
وينتظر أن تكون المنصة متاحة للعموم ابتداء من 25 جوان الجاري، عبر العنوانين الإلكترونيين: www.foiredulivretunisien.com و www.foiredulivretunisien.tn
وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي وتوسيع قنوات توزيع الكتاب التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي الوطني لدى مختلف فئات القراء داخل تونس وخارجها.
وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية، وفق ما أفاد به معرض الكتاب التونسي.
وينتظر أن تكون المنصة متاحة للعموم ابتداء من 25 جوان الجاري، عبر العنوانين الإلكترونيين: www.foiredulivretunisien.com و www.foiredulivretunisien.tn
وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي وتوسيع قنوات توزيع الكتاب التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي الوطني لدى مختلف فئات القراء داخل تونس وخارجها.
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