النادي الإفريقي يمدد عقدي غيث اليفرني وياسين بوعبيد

أعلناليوم الاثنين عن) إلى غايةوكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـمع النادي الإفريقي يومويُعدّ اليفرني من الحراس الذين تكونوا في فريق، حيث صعد إلى فريق الأكابر سنةقبل أن ينضم إلىخلال موسمي، ثم عاد إلى فريقه الأم.كما أعلن النادي الإفريقي عنإلى موفى