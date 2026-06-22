النادي الإفريقي يمدد عقدي غيث اليفرني وياسين بوعبيد
أعلن النادي الإفريقي اليوم الاثنين عن تمديد عقد الحارس غيث اليفرني (28 عاما) إلى غاية جوان 2028.
وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ غيث اليفرني مع النادي الإفريقي يوم 30 جوان الجاري.
ويُعدّ اليفرني من الحراس الذين تكونوا في فريق باب الجديد، حيث صعد إلى فريق الأكابر سنة 2016 قبل أن ينضم إلى اتحاد بن قردان خلال موسمي 2018-2019 و2019-2020، ثم عاد إلى فريقه الأم.
كما أعلن النادي الإفريقي عن تمديد عقد اللاعب ياسين بوعبيد إلى موفى جوان 2029.
وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ غيث اليفرني مع النادي الإفريقي يوم 30 جوان الجاري.
ويُعدّ اليفرني من الحراس الذين تكونوا في فريق باب الجديد، حيث صعد إلى فريق الأكابر سنة 2016 قبل أن ينضم إلى اتحاد بن قردان خلال موسمي 2018-2019 و2019-2020، ثم عاد إلى فريقه الأم.
كما أعلن النادي الإفريقي عن تمديد عقد اللاعب ياسين بوعبيد إلى موفى جوان 2029.
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