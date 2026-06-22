هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، نموذج ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم 28 جوان الحالي.وتضمن نموذج ورقة الاقتراع أسماء المترشحين الخمسة المقبولين نهائيا لهذه الانتخابات، مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح وهم محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بنت عمر البرهومي.وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم 1 أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد، إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي.