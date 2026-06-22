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مونديال 2026: المكسيكية كاتيا غارسيا حكمة لمباراة تونس وهولندا

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 17:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين المكسيكية كاتيا غارسيا حكمة لمباراة المنتخب التونسي ونظيره الهولندي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس العالم الجارية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيساعد الحكمة المكسيكية في ادارة هذه المباراة كل من مواطنتها ساندرا راميريز والاسباني خوزيه انريكي نارانخو.


يذكر أنّ مباراة المنتخب التونسي ونظيره الهولندي ستقام يوم الجمعة 26 جوان الجاري بملعب كنساس سيتي انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس.


تجدر الاشارة الى أنّ المباراة ستكون شكلية بالنسبة للمنتخب التونسي الذي ودّع المنافسة رسميا من الدور الأول اثر خسارتيه  أمام السويد 1 - 5 وضد اليابان 0-4 في الجولتين الاوليين.
وفي المقابل سيسعى المنتخب الهولندي الى الفوز وباعرض فارق ممكن لانهاء الدور الاول في صدارة المجموعة السادسة وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى مع اليابان 2 - 2 وفوزه في الجولة الثانية على السويد 5 - 1.
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