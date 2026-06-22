بن عروس : نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا في حدود 41 فاصل 45 بالمائة

كشفت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا في ولاية بن عروس لهذه السنة، عن نجاح 3734 مترشحا للامتحان من جملة 8944 تقدموا لاجتيازه، بنسبة نجاح عامة على المستوى الجهوي قدرت بـ 45 ، 41 بالمائة، لتحتل الجهة بذلك المرتبة الثامنة وطنيا، وفق الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية .وتحصل التلميذ ادم الكوكي على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 70، 18 لتتوزع اعلي المعدلات في الجهة بين التلميذة ملكة بن سعيد من معهد حمام الانف بأعلى معدل في شعبة الآداب (87، 15)، والتلميذة اية الرياحي من المعهد النموذجي بحمام الانف بمعدل (19،31) في شعبة الرياضيات، والتلميذ محمد الياس السويسي من معهد المروج 4 بمعدل (18،12) في شعبة العلوم التجريبية، والتلميذ يوسف المكني من معهد ابن رشيق بالزهراء بمعدل (17،77) في شعبة علوم التقنية، والتلميذة غفران الفيتوري من معهد أبو القاسم الشابي بمرناق بمعدل (18،42) في شعبة الإعلامية والتلميذة مريم سالم بمعدل (18،56) في شعبة الرياضة .وباحتساب نسب النجاح حسب الشعب سجلت شعبة الاداب نسبة نجاح تقدر بـ 94،25 بالمائة وشعبة العلوم التجريبية نسبة نجاح قدرت بـ 31،46 بالمائة وشعبة الرياضيات نسبة نجاح في حدود 38،77 بالمائة وشعبة العلوم التقنية نسبة نجاح تساوي 39،34 بالمائة ، امّا شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت النسبة في حدود 31،54 بالمائة وكانت نسبة النجح في شعبة علوم الإعلامية في حدود 50،64 بالمائة وبلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضة لهذه الدورة 67،44 بالمائة.