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الCNRPS يشرع بداية من اليوم الاثنين في صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 14:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 ، بداية من اليوم الاثنين، بالنسبة الى التحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق.
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وأضاف بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أنه سيتم بداية من غد الثلاثاء صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة للتحويلات البريدية.

 
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