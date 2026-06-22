الCNRPS يشرع بداية من اليوم الاثنين في صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 ، بداية من اليوم الاثنين، بالنسبة الى التحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق.وأضاف بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أنه سيتم بداية من غد الثلاثاء صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة للتحويلات البريدية.