مدنين: عمليات مراقبة للملك العمومي البحري بالشريط الساحلي للولاية

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تتواصل بولاية مدنين عمليات مراقبة الملك العمومي البحري والتصدي للتجاوزات ومظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط له ولكل اشكال الاستحواذ غير القانوني، وذلك من خلال تدخلات مشتركة بين الوحدات الامنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بهدف حماية الملك العام وتيسير ولوج المصطافين الى البحر والحفاظ على سلامتهم مع الحفاظ على الجمالية العامة.



وقد اسفرت التدخلات والمعاينات الميدانية التى اجريت في الايام الاخيرة بالشواطئ السياحية والعمومية بمعتمديات جربة الثلاث (حومة السوق وميدون واجيم) وبمعتمدية سيدي مخلوف، عن رفع عدة محاضر ومخالفات في الاشغال بدون وجه شرعي للملك العمومي البحري والتعدي برمي فواضل البناء وحجز تجهيزات وازالات تلقائية على عين المكان.