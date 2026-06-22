80 بالمائة من أعوان الفرز البريدي يعانون من اضطرابات عضلية هيكلية (دراسة تونسية)

خلصت دراسة تونسية حديثة أعدها فريق من أطباء الشغل بمعهد الصحة والسلامة المهنية بتونس ونشرت، خلال شهر جوان الجاري بأحد المجلات العلمية الدولية المعروفة، حول "انتشار الاضطرابات العضلية الهيكلية وأسباب الانتشار لدى أعوان البريد في تونس" الى أن 80 بالمائة من أعوان البريد يعانون من اضطرابات عضلية هيكلية وتشمل أمراضا في العضلات والعظام والمفاصل والعمود الفقري والاوتار والاربطة.وشملت هذه الدراسة عينة من 50 عون فرز بريدي عبر استبيان يأخذ بعين الاعتبار الخصائص السوسيوديمغرافية والمهنية والاعباء الجسدية والعوامل النفسية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة لـ12 شهرا الاخيرة وتهدف هذه الدراسة الى تقييم مدى انتشار هذه الاضطرابات لدى العينة التي تتميز بهيمنة ذكورية تمثل 86 بالمائة منها ومتوسط عمر 48 سنة ومعدل أقدمية مهنية تقدّر بـ 20 سنة.وتتوزع هذه الاضطرابات الى 56 بالمائة لآلام الظهر و44 بالمائة لآلام العنق والرقبة تليها آلام الاطراف العلوية بنسبة 44 بالمائة ثم الاطراف السفلية بنسبة 40 بالمائة ويعاني 28 بالمائة من العينة من آلام في اليدين والاصابع.وتعود هذه الاضطرابات، وفق معدي الدراسة، الى نسق الاعمال المتكررة بنسبة 66 بالمائة والى حمل الاوزان الثقيلة وسرعة نسق العمل وتركيز ذهني عالي وأضافت الدراسة أن 40 بالمائة من الاعوان صرّحوا بأنهم يعانون من الضغط النفسي أثناء العمل و 28 بالمائة يعانون من الاعباء المهنية المرتفعة و 26 بالمائة استشاروا طبيبا و38 بالمائة منهم تلقوا مسارا علاجيا.ولفت باحثو الدراسة الى أن عمال الفرز البريدي أكثر عرضة لمخاطر الاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالاعباء الجسدية والعوامل النفسية والاجتماعية مما يستوجب حاجة ملحة الى صياغة استراتيجية وقائية متعددة الابعاد تأحذ بعين الاعتبار تنظيم العمل والمتابعة الصحية وتهيئة أماكن العمل بما يستجيب للصحة والسلامة المهنية وذلك من أجل الحد من تأثير الاضطرابات العضلية الهيكلية على الصحة وعلى مكامن العمل وأدائه.