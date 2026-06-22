الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن ترتيبات التحركات النقابية أيام 23 و24 و25 جوان 2026

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن جملة من الترتيبات الخاصة بالتحركات النقابية المقررة أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات القطاعية وعدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري.وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 24 و25 جوان 2026 بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا عن الاتفاقات السابقة ورفضا لتطبيق مقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية، إضافة إلى انسداد أفق الحوار بين الطرفين.وأكدت الجامعة أن الحد الأدنى من العمل سيتم تأمينه خلال أيام الإضراب، بما يضمن استمرارية الخدمات الضرورية وفق ما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل.كما دعت كافة الأعوان والإطارات إلى الالتزام بقرارات الهياكل النقابية والمساهمة في إنجاح هذا التحرك دفاعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.وفي إطار الاستعداد للإضراب، دعت الجامعة جميع منظوريها إلى المشاركة بكثافة في التجمع النقابي المقرر تنظيمه صباح الثلاثاء 23 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة، وذلك دعما للمطالب القطاعية ومساندة للمسار النضالي الذي تخوضه هياكل القطاع.وشددت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية وحدة الصف النقابي وإنجاح مختلف التحركات المقررة، مؤكدة تمسكها بمواصلة الدفاع عن مصالح العاملين بالقطاع والعمل على التوصل إلى حلول تحفظ الحقوق المهنية والاجتماعية وتدعم الاستقرار داخل المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين.