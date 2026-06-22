JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:38 Tunis

تنظيم نشاط توزيع الكتاب المدرسي المورد وتحديد التزامات المتدخلين في المجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d1ac9d414254.44811632_efoqihnmjplkg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 15:08 قراءة: 0 د, 59 ث
      
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية ، إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها

كما دعت الوزارة في إطار حرصها على تنظيم نشاط توزيع الكتاب المدرسي المورد وتحديد التزامات المتدخلين في المجال، إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال


وأوصت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، بعدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الالكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية


ودعت الوزارة الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية واحترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية

كما دعت الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل إلى عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331604

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet35°
33° Babnet
الــرياح:
5.62 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-25
37°-25
37°-25
34°-25
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>