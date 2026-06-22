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في اخر تحديث لتصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يتراجع الى المركز 58 عالميا

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 11:43 قراءة: 1 د, 0 ث
      
واصل المنتخب التونسي تراجعه في التصنيف العالمي بعد ان فقد مركزين اخرين ليصبح في المرتبة 58 في آخر تحديث صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وياتي هذا التقهقر بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها منتخب "نسور قرطاج" امام منتخب اليابان برباعية نظيفة امس الاحد في مونتيري بالمكسيك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم الجارية الى غاية 19 جويلية القادم بكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وكان المنتخب التونسي انقاد إلى الخسارة أيضا في الجولة الافتتاحية امام نظيره السويدي بنتيجة 1-5 في مونتيري.

وسيختتم زملاء الياس السخيري مشاركتهم في المونديال بملاقاة منتخب هولندا يوم الجمعة القادم على الساعة منتصف الليل في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.
وفقد المنتخب التونسي كامل حظوظه في سباق التاهل الى الدور السادس عشر بتذيله ترتيب المجموعة السادسة بلا نقاط. ويتقاسم منتخبا هولندا واليابان الصدارة برصيد 4 نقاط امام السويد صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور السادس عشر الى جانب افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث ضمن المجموعات الـ12.

وحافظت الارجنتين على صدارة التصنيف بينما افتكت فرنسا المركز الثاني من اسبانيا التي تراجعت الى المرتبة الثالثة. وتاتي انقلترا رابعة متبوعة بالبرازيل خامسة والمغرب سادسة وهولندا سابعة والمانيا ثامنة والبرتغال تاسعة وبلجيكا عاشرة.
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