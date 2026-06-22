JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:46 Tunis

كرة السلة - المنتخب التونسي يشرع في تربصه بالدوحة استعدادا لمنافسات النافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 11:38 قراءة: 0 د, 48 ث
      
انطلق صباح اليوم الاثنين تربص المنتخب التونسي للاكابر لكرة السلة بالعاصمة القطرية الدوحة من خلال إجراء أول حصة تدريبية بقاعة الغرافة في إطار التحضيرات لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقررة بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية المقبل.

وكانت بعثة المنتخب التونسي قد وصلت مساء أمس الأحد إلى الدوحة لخوض تربص يمتد على مدى أسبوع مشفوع بمباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يومي 23 و25 جوان الجاري بقاعة الغرافة وذلك قبل التحول إلى أنغولا.


ويشارك في هذا التربص 14 لاعبا وهم :


عمر عبادة - يوسف الضيف - أسامة المرناوي - بلال الجزيري - محمد المنفذ - جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - ياسين التومي - أحمد العدامي - واصف المثناني - فراس اللحياني - محمد فارس العشب - مختار غيازة وبشير بن يحي.
وكان أبناء المدرب عادل التلاتلي أجروا تربصا تحضيريا بمدينة المنستير خاضوا خلاله اختبارين وديين أمام كوت ديفوار فازوا في الأول يوم الاربعاء بنتيجة 84-80 بينما خسروا في الثاني يوم الجمعة بنتيجة 77-89.

ر-امين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331602

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
5.08 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
36°-25
37°-26
36°-26
35°-27
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>