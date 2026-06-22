كرة السلة - المنتخب التونسي يشرع في تربصه بالدوحة استعدادا لمنافسات النافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم

انطلق صباح اليوم الاثنين تربص المنتخب التونسي للاكابر لكرة السلة بالعاصمة القطرية الدوحة من خلال إجراء أول حصة تدريبية بقاعة الغرافة في إطار التحضيرات لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقررة بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية المقبل.وكانت بعثة المنتخب التونسي قد وصلت مساء أمس الأحد إلى الدوحة لخوض تربص يمتد على مدى أسبوع مشفوع بمباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يومي 23 و25 جوان الجاري بقاعة الغرافة وذلك قبل التحول إلى أنغولا.عمر عبادة - يوسف الضيف - أسامة المرناوي - بلال الجزيري - محمد المنفذ - جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - ياسين التومي - أحمد العدامي - واصف المثناني - فراس اللحياني - محمد فارس العشب - مختار غيازة وبشير بن يحي.وكان أبناء المدرب عادل التلاتلي أجروا تربصا تحضيريا بمدينة المنستير خاضوا خلاله اختبارين وديين أمام كوت ديفوار فازوا في الأول يوم الاربعاء بنتيجة 84-80 بينما خسروا في الثاني يوم الجمعة بنتيجة 77-89.ر-امين