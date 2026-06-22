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ورشة دولية يوم 26 جوان الجاري لبحث فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس في تونس

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 13:17 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تحتضن تونس يوم 26 جوان 2026 ورشة دولية حول "فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس"، وذلك على هامش الدورة الثانية والعشرين من منتدى تونس للاستثمار التي تنعقد يومي 25 و26 جوان الجاري.

وستجمع الورشة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس مسؤولين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة ومراكز البحث بهدف تبادل الرؤى حول سبل تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار.


ويتضمن برنامج اللقاء نقاشات حول عدد من المحاور ذات الأولوية من بينها الابتكار والبحث والتطوير والتحول الصناعي والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات فضلا عن الاستدامة والانتقال البيئي باعتبارهما من أبرز التحديات والرهانات المطروحة أمام القطاع على الصعيد الدولي.


كما تمثل هذه التظاهرة فرصة لاستعراض المبادرات والتجارب التونسية في مجال النسيج والملابس وتعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين من تونس وأوروبا وإفريقيا بشأن آفاق الشراكة والاستثمار.

ومن المنتظر أن تفضي أشغال الورشة إلى بلورة جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى دعم تنافسية قطاع النسيج والملابس وتثمين فرصه الاستثمارية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي يشهدها القطاع عالميا.

ويعد قطاع النسيج والملابس من القطاعات الصناعية الموجهة أساسا للتصدير في تونس إذ يوفر مواطن شغل هامة ويساهم في دعم المبادلات التجارية مع الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية منها.

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