مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في علوم الحياة والارض من 1 الى 4 جويلية 2026

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة المدرسة الصيفية في علوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة من 1 الى 4 جويلية المقبلوتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرّف إلى الوظائف الأساسية لجسم الإنسان واكتشاف الكائنات الحية بمختلف مستوياتها (الخلايا، النباتات ، الكائنات الدقيقة) واستكشاف قضايا البيئة والتغيّرات المناخيةويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية وتجارب علمية وتحديات جماعية لتنمية روح الفريق والبحث العلمي الى جانب ألعاب وأنشطة تفاعلية بأسلوب ممتعيشار، الى أن مدينة العلوم بتونس مؤسسة وطنية تهدف لنشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم لكل الفئات بطرق مبسطة. وتقوم بتنظيم برامج تعليمية تفاعلية في العطلة الصيفية لفائدة الناشئة والشباب لدراسة مواضيع في الفيزياء وعلم الفلك والبرمجة عبر ورشات تطبيقية ممتعة