رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يدعو الى وضع استراتيجية لاصلاح المنظومة التربوية

دعا رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، اليوم الاثنين، الى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لاصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة.وأضاف رضا الزهروني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه أصبح من الضروري اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح، معتبرا أن هذا العمل الاصلاحي سيلقى بظلاله على بقية الظواهر السلبية الأخرى التي تشهدها المدرسة التونسية على غرار انتشار العنف وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر وذلك عبر آلية الحدّ من الانقطاع المبكر عن الدراسة وجعلها مدرسة جاذبة.ولفت الى أن الانقطاع المبكر عن الدراسة والذي يقدّر بـ100 ألف حالة سنويا يثبط الاقبال على الدراسة بنسب متفاوتة بين الذكور والاناث ويؤسس لتصاعد السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتنامي الظواهر السلبية بالمدرسة العمومية.وللاشارة فقد كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن 4.5 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة خارج المنظومة التربوية، منهم 3.5 بالمائة منقطعون عن الدراسة و1 بالمائة لم يلتحقوا بالتعليم أصلاً وتُظهر البيانات أن نسبة الانقطاع ترتفع بشكل ملحوظ لدى الفئة العمرية 12-16 سنة لتبلغ 8.1 بالمائة، مقابل 1.6 بالمائة لدى الأطفال من 6 إلى 11 سنة.وأعتبر الزهروني في سياق متصل أن نتائج امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لسنة 2026 في تراجع مقارنة بالسنة المنقضية وشمل هذا التراجع وفق تقديره في نسب النجاح جل المندوبيات الجهوية للتربية، حيث تم هذه السنة تسجيل نسبة 35.67 على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية في حين كانت النسبة 37.08 خلال السنة الدراسية الماضية.وأشار الى أنّ كل ولايات الجمهورية ومن دون استثناء هي متقاربة في مستويات الفشل المدرسي وتعاني جميعها من هذا الواقع التربوي المرير حسب تقديره مؤكدا ان الولايات التي تسجل نسب نجاح مرتفعة هي في واقع الامر ولايات تكون الاضرار بها أقل حدة خاصة في ما يتعلق بالانقطاع المبكر عن الدراسة.