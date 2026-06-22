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القبض على شبكة تخصصت في تنظيم عمليات الغش في الامتحنات بالجامعات

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 10:47 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اطاح أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، ، بشبكة تخصصت في تنظيم عمليات الغش في الامتحانات الجامعية، وأسفرت العملية عن إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة.
ووفق الأبحاث فقد تمت الاطاحة بالشبكة بعد تحريات دقيقة قادت إلى رصد نشاط المشتبه بهم، حيث داهمت الوحدات الأمنية مكان تواجد الدائرة المشبوهة وتمكنت من حجز معدات وتجهيزات إلكترونية متطورة تُستعمل في تسهيل عمليات الغش والتواصل مع الطلبة داخل قاعات الامتحانات تتمثل في "سماعات دقيقة (VIP)"و "أجهزة بث لاسلكية".


وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بفتح محضر بحث في الغرض .
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