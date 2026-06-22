الادارة الجهوية للصحة تفتح باب الترشح لانتداب اطارات شبه طبية
أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس، عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة مصالحها، لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاص فني سامي كتابة طبية.
وأوضحت الإدارة، في بلاغ صادر بتاريخ 19 جوان 2026، أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج
وأضاف البلاغ، أن ملفات الترشح تودع بمصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس الكائن مقرها بـ07 نهج ابن الهيثم، تونس البلفيدير 1002
وحددت الإدارة، يوم الجمعة 26 جوان 2026، آخر أجل لقبول ملفات الترشح
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات والهياكل الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بتونس بما يساهم في دعم الخدمات الإدارية والطبية المسداة للمواطنين
وأوضحت الإدارة، في بلاغ صادر بتاريخ 19 جوان 2026، أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج
وأضاف البلاغ، أن ملفات الترشح تودع بمصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس الكائن مقرها بـ07 نهج ابن الهيثم، تونس البلفيدير 1002
وحددت الإدارة، يوم الجمعة 26 جوان 2026، آخر أجل لقبول ملفات الترشح
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات والهياكل الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بتونس بما يساهم في دعم الخدمات الإدارية والطبية المسداة للمواطنين
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