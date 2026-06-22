فريق تونسي يحقق المركز الأول عالميا في "يوروبوت جونيور 2026" بإسبانيا

توّج الفريق التونسي الناشط في مجال الروبيتيك "ديسكوفري2" بمنوبة التابع "لنادي ديسكوفري جونيور" بالمرتبة الاولى في المسابقة الدولية"يوروبوت جونيور 2026" المقامة من 11 الى 13 جوان الجاري بمدينة ألكالا دي إيناريس باسبانيا مسجلا 739 نقطة، حسب الموقع الرسمي للمسابقة.وشارك في هذه المسابقة حسب الموقع 32 فريقا من 17 دولة وحلّ "ديسكوفري 1" وهو فريق من نفس النادي في المرتبة الخامسة مسجلا 435 نقطة و"دسكوفري2" و "ديسكوفري1" هما فريقان تونسيان تابعان إلى "نادي ديسكوفري الاصاغر"، وهو نادي مختص في تعليم الروبوتيك والبرمجة للأطفال واليافعين. وقد سبق للنادي أن مثّل تونس في مسابقات دولية للروبوتيك وحقق جوائز خارج البلاد.وأشادت العديد من المواقع الالكترونية الناشطة في مجال الروبوتيك بهذا الانجاز، معتبرين أنه انجاز استثنائي و ليس مجرد لقب عالمي، بل هو دليل جديد على أن تونس تملك كنزًا حقيقيًا يتمثل في عقول شبابها المبدعين، القادرين على المنافسة والإبداع وصناعة المستقبل في أكثر المجالات تطورًا وتعقيدًا.