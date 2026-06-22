جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق حملة "عطلة آمنة" 2026 تحت شعار "اوقفوا ارهاب الطرقات"

أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية "عطلة آمنة " 2026 تحت شعار "أوقفوا إرهاب الطرقات"، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد.وأفادت الجمعية، في بلاغ إعلامي، أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات، في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور.وأشارت، إلى أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود 20 جوان الجاري، أظهرت تسجيل نحو 2090 حادث مرور، أسفر عن وفاة 580 شخصا وإصابة أكثر من 2730 آخرين، معتبرة أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفته بـ"المأساة الإنسانية"على الطرقات.وأكدت الجمعية، أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية والأجهزة الأمنية والقضائية والجماعات المحلية ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن مستعملي الطريق، داعية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الوقاية من الحوادث.وثمنت في هذا السياق الجهود التي تبذلها شرطة المرور وحرس المرور في مراقبة احترام قانون الطرقات وتأمين مستعملي الطريق، مؤكدة أهمية دعم هذه الجهود من خلال التسريع في إرساء منظومة المراقبة الآلية والذكية لتوثيق مخالفات وجرائم الجولان وتعزيز نجاعة الرقابة وتطبيق القانون.كما دعت وزارة النقل إلى تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات وإطلاق حوار وطني تشاركي يضم مختلف الهياكل الرسمية والخبراء وممثلي المجتمع المدني بهدف تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز السلامة المرورية.وشددت الجمعية على ضرورة تطوير منظومة المراقبة الآلية والذكية لإثبات مخالفات وجرائم الجولان، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالدراجات النارية للحد من المخاطر المرتبطة باستعمالها، إلى جانب اعتماد منظومة الرقم المنجمي للدراجات النارية بما يسهم في تعزيز التعريف بها وتسهيل مراقبتها وتتبعها.ويتضمن برنامج "عطلة آمنة 2026" سلسلة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في مختلف ولايات الجمهورية، من بينها تنظيم حملات تحسيسية بالمناطق السياحية ومحطات الاستخلاص على الطرقات السيارة، وتنفيذ أنشطة توعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة السواق المحترفين حول القيادة المسؤولة والسلوكيات المرورية الآمنة.كما تعتزم الجمعية إطلاق حملات توعوية رقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ مختلف أنشطة الحملة من خلال مكاتبها الجهوية والمحلية بالولايات الأربع والعشرين.وجددت جمعية تونس للسلامة المرورية دعوتها إلى كافة مستعملي الطريق إلى احترام السرعات القانونية واستعمال حزام الأمان والخوذة الواقية وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من حوادث المرور