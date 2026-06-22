كأس العالم 2026: مواجهة عربية حاسمة بين الأردن والجزائر.. والعراق في اختبار صعب أمام فرنسا

تتجه الأنظار فجر غدإلىالتي تجمععلى ملعب، ضمن منافساتللمجموعةمن، المقامة حاليا فيوتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، حيث خسرأمامبنتيجة، بينما خسرأمام، حامل اللقب، بثلاثية قائدهاويدخل المنتخبان اللقاء بشعار، وحصدسيمنح الفائز فرصة الإبقاء على آمال التأهل قائمة، سواء عبر المنافسة على أحد، أو من خلال إحدىالمخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، مما يجعل المواجهة حاسمة في مشوار المنتخبين بكاس العالم.ويعولعلى المهاجمباعتباره أحد أبرز أوراقه الهجومية، إضافة إلى المدافعالذي يقود الخط الخلفي بخبرته، والحارسالذي يمثل عنصر أمان مهما بين الخشبات الثلاث.من جهته، يعتمدبشكل كبير على خبرة قائدهفي قيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق في المباريات الكبرى، إلى جانباللذين يتمتعان بقدرات تهديفية عالية، ما يمنح الجزائر تنوعا وفاعلية أكبر في الحلول الهجومية وقدرة على تهديد مرمى المنافس.وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، يلتقيمع نظيرهعلى ملعببولاية، في مواجهة قوية تجمع بين المنتخبين الفائزين في الجولة الأولى، حيث سيضمن الفائزوتخوضاللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقتها الناجحة أمام الجزائر، فيما تسعىإلى مواصلة نتائجها الإيجابية بعد فوزها على الأردن بنتيجة، من أجل حسممبكرا.وفي، يواجهاختبارا صعبا عندما يلتقي نظيره، وصيف، على ملعب، في مباراة تمثل فرصة مهمة لمنتخب العراق لإنعاش آماله بعد خسارة الجولة الأولى.ويعولعلى عدد من أبرز لاعبيه، يتقدمهم، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة وتمنحه دفعة قوية قبل الجولة الأخيرة.في المقابل، يدخلاللقاء بطموحات مواصلة بدايته القوية وتحقيق فوزه الثاني تواليا، مستندا إلى كوكبة من النجوم يتقدمهم؛ سعيا للاقتراب من حسم التأهل ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.وضمن منافسات المجموعة نفسها، تلتقيمععلى ملعب، الذي سيحتضنوتسعىإلى تحقيق انتصارها الثاني تواليا بعد فوزها الكبير علىبنتيجة، مما قد يمنحهاللمرة الأولى منذ، بينما يدخلاللقاء تحت ضغط تعويض خسارته أمامبنتيجة، أملا في إحياء حظوظه ومواصلة حلم تكرار إنجازه التاريخي فيبـعندما بلغ