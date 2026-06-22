محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا

سجل محمد صلاح هدفا ⁠وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز ​3-1 على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم في ​مشاركتها الرابعة بالنهائيات اليوم الاثنين.وتأخرت مصر بهدف مبكر في ‌الدقيقة 15 سجله فين سورمان بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى ‌نفذها تيم باين.وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة النتيجة في ‌أكثر من مناسبة لكن مصطفى شوبير حارس مصر تصدى لثلاث فرص محققة في الشوط الأول ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء بينما جاءت فرصة مصر الخطيرة ⁠الوحيدة في هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة 27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ماكس كروكومب على مرتين.وظهرت مصر بشكل مغاير تماما في الشوط الثاني ليدرك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس من ​داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى.وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بالكعب من زيكو لصلاح ⁠داخل المنطقة ليضعها الأخير في الشباك.وأحرز البديل محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها صلاح.وبذلك تتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط تليها إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.ولحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول المقررة يوم 27 جوان الجاري، تلعب مصر مع ايران في حين تلاقي بلجيكا نيوزيلندا.