كأس العالم 2026: منتخب الرأس الأخضر ينتزع نقطته الثانية بعد تعادله أمام الأوروغواي
انتزع منتخب الرأس الأخضر نقطته الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإرغامه الأوروغواي، حاملة اللقب مرتين، على التعادل 2-2 الأحد على ملعب هارد روك في ميامي في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال أمريكا الشمالية.
وكان الرأس الأخضر المبادر بالتسجيل عبر كيفن بينا (21) في أول هدف له في باكورة مشاركاته في النهائيات، وردت الأوروغواي بهدفي ماكسي أراوخو (44) وأغوستين كانوبيو (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل (61).
وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت الأوروغواي في فخه أمام السعودية (1-1)، وصمدت الرأس الأخضر أمام اسبانيا بطلة أوروبا (0-0).
وتساوت الأوروغواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين مع أفضلية للأولى بفارق الاهداف، بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة والتي تغلبت 4-0 في أتلانتا سابقا الأحد على السعودية صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وكان الرأس الأخضر المبادر بالتسجيل عبر كيفن بينا (21) في أول هدف له في باكورة مشاركاته في النهائيات، وردت الأوروغواي بهدفي ماكسي أراوخو (44) وأغوستين كانوبيو (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل (61).
وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت الأوروغواي في فخه أمام السعودية (1-1)، وصمدت الرأس الأخضر أمام اسبانيا بطلة أوروبا (0-0).
وتساوت الأوروغواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين مع أفضلية للأولى بفارق الاهداف، بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة والتي تغلبت 4-0 في أتلانتا سابقا الأحد على السعودية صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
ملخص مباراة أوروغواي والرأس الأخضر | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/69G1U2lQdd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2026
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