JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 01:29 Tunis

كأس العالم 2026: منتخب الرأس الأخضر ينتزع نقطته الثانية بعد تعادله أمام الأوروغواي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a389e1e3f1991.23130488_elgmfkjhoinqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 01:29 قراءة: 0 د, 50 ث
      
انتزع منتخب الرأس الأخضر نقطته الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإرغامه الأوروغواي، حاملة اللقب مرتين، على التعادل 2-2 الأحد على ملعب هارد روك في ميامي في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال أمريكا الشمالية.

وكان الرأس الأخضر المبادر بالتسجيل عبر كيفن بينا (21) في أول هدف له في باكورة مشاركاته في النهائيات، وردت الأوروغواي بهدفي ماكسي أراوخو (44) وأغوستين كانوبيو (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل (61).


وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت الأوروغواي في فخه أمام السعودية (1-1)، وصمدت الرأس الأخضر أمام اسبانيا بطلة أوروبا (0-0).


وتساوت الأوروغواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين مع أفضلية للأولى بفارق الاهداف، بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة والتي تغلبت 4-0 في أتلانتا سابقا الأحد على السعودية صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331581

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet35°
25° Babnet
الــرياح:
0.42 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-25
37°-26
37°-27
35°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>