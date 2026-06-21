إيران تخلط أوراق مجموعة مصر في مونديال 2026
فرض المنتخب الإيراني التعادل السلبي على نظيره البلجيكي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
سيطر المنتخب البلجيكي على مجريات القاء حتى الدقيقة 66 عندما تعرض مدافعه ناثان نجوي للطرد. وبعد ذلك اضطر منتخب "الشياطين الحمر" للتراجع قليلا، ورغم ذلك لم يتمكن منتخب إيران من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس على مدار نحو نصف ساعة من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سوفي" الشهير في مدينة إنغلوود بلوس أنجلوس ألأمريكية.
ورفع كل من المنتخبين البلجيكي والإيراني رصيدهما إلى نقطتين، وتصدرا ترتيب المجموعة السابعة (G) لمونديال 2026، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي مصر ونيوزيلندا التي ستجمعهما فجر اليوم الاثنين.
سيطر المنتخب البلجيكي على مجريات القاء حتى الدقيقة 66 عندما تعرض مدافعه ناثان نجوي للطرد. وبعد ذلك اضطر منتخب "الشياطين الحمر" للتراجع قليلا، ورغم ذلك لم يتمكن منتخب إيران من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس على مدار نحو نصف ساعة من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سوفي" الشهير في مدينة إنغلوود بلوس أنجلوس ألأمريكية.
ورفع كل من المنتخبين البلجيكي والإيراني رصيدهما إلى نقطتين، وتصدرا ترتيب المجموعة السابعة (G) لمونديال 2026، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي مصر ونيوزيلندا التي ستجمعهما فجر اليوم الاثنين.
تصدٍ عالمي من علي رضا بيرانفاند يحرم بلجيكا من افتتاح التسجيل! 🚫 #كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lfNCM4x1Sj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331578