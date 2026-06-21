طبرقة: أكثر من 2500 عيادة طبية مجانية في يوم واحد

أمّنت قافلة صحية متعددة الاختصاصات، اليوم الأحد بطبرقة، 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين، في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ إلى العلاج.وتم تنظيم هذه المبادرة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة، بالشراكة بين كلية الطب بالمنستير وجمعية "تونس للجميع"، وبالتنسيق مع الهياكل الصحية والجهوية المعنية.وشملت هذه القافلة 820 عيادة في اختصاص طب العيون و363 عيادة في اختصاص جراحة العظام و355 عيادة في اختصاص الطب الباطني إلى جانب عدد آخر من العيادات أهمها في اختصاصات القلب والشرايين (262 عيادة) وطب النساء (210 عيادة) والأمراض الجلدية (197 عيادة) وأمراض الجهاز الهضمي (145 عيادة).