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وزير الخارجية يشارك الاثنين في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، المزمع عقده يوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة.


كما يجري الوزير، على هامش الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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