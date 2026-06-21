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البطولة العربية لألعاب القوى للشبان تحت 16 و23 عاما بمصر: الحصيلة التونسية ترتفع إلى 17 ميدالية منها 6 ذهبيات

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آمنة شوشان
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 20:16 قراءة: 1 د, 18 ث
      
ارتفعت حصيلة النخبة التونسية المشاركة في البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 جوان الجاري، إلى 17 ميدالية، من بينها 6 ميداليات ذهبية، وذلك إثر منافسات اليوم الثاني.

وأهدت كل من آمنة شوشان في سباق 1000 متر وعبير زعفوري في مسابقة الوثب الطويل ميداليتين ذهبيتين لتونس، فيما أحرز يحيى بوقرة الميدالية الفضية في سباق 1000 متر، كما توج ياسين العنيزي بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر موانع، ونالت مريم الشابي الفضية في الاختصاص ذاته لدى الفتيات.


وكانت التونسية ياسمين الغويبي قد توجت في وقت سابق من مساء اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز، فيما أحرز يوسف حسن الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز ضمن منافسات البطولة.


كما تألقت العداءتان التونسيتان لينا مكني وأريج الحمراني في سباق 80 مترا حواجز، حيث أحرزت لينا الميدالية الذهبية، فيما نالت أريج الميدالية الفضية.

وفي بقية النتائج، أحرزت مايا مسلم الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، كما توجت ملاك بن زايد بالميدالية الفضية في دفع الجلة.

وكانت مريم الورغي قد أحرزت صباح اليوم الأحد الميدالية الفضية في سباق 3000 متر مشي لفئة الفتيات تحت 16 سنة، فيما توج آدم السليمي بالميدالية البرونزية في الاختصاص ذاته ضمن فئة الفتيان.

وبذلك رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 17 ميدالية موزعة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات و3 برونزيات.

ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية، موزعين بين 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.

وتشهد البطولة مشاركة 14 دولة عربية هي: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي والمغرب.
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