البطولة العربية لألعاب القوى للشبان تحت 16 و23 عاما بمصر: الحصيلة التونسية ترتفع إلى 17 ميدالية منها 6 ذهبيات

ارتفعت حصيلة النخبة التونسية المشاركة في البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحتوالثالثة دون، المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية، إلى، من بينها، وذلك إثر منافسات اليوم الثاني.وأهدت كل منفي سباقفي مسابقةميداليتين ذهبيتين لتونس، فيما أحرزالميدالية الفضية في سباق، كما توجبالميدالية الفضية في سباق، ونالتالفضية في الاختصاص ذاته لدى الفتيات.وكانت التونسيةقد توجت في وقت سابق من مساء اليوم بالميدالية الذهبية في سباق، فيما أحرزالميدالية الذهبية في سباقضمن منافسات البطولة.كما تألقت العداءتان التونسيتانفي سباق، حيث أحرزت لينا الميدالية الذهبية، فيما نالت أريج الميدالية الفضية.وفي بقية النتائج، أحرزتالميدالية الفضية في مسابقة، كما توجتبالميدالية الفضية فيوكانتقد أحرزت صباح اليوم الأحد الميدالية الفضية في سباقلفئة الفتيات تحت 16 سنة، فيما توجبالميدالية البرونزية في الاختصاص ذاته ضمن فئة الفتيان.وبذلك رفع المنتخب التونسي رصيده إلىموزعة إلىويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في هذه البطولة بوفد يضم، موزعين بينفي صنف الفتيان وفي صنف الفتيات.وتشهد البطولة مشاركةهي: