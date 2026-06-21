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إسبانيا تكتسح السعودية برباعية وتعتلي صدارة المجموعة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 19:12 قراءة: 0 د, 46 ث
      
فجرت إسبانيا غضبها من التعادل مع الرأس الأخضر في الجولة الماضية، وسجلت 3 أهداف خلال 14 دقيقة في شباك السعودية لتنتصر بأربعة أهداف دون رد في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 يوم الأحد.

وافتتح لامين يامال الأهداف في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من ميكيل أويارزابال الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث خلال 3 دقائق فقط (21 و24).


وفي الشوط الثاني وتحديداً بعد مرور 4 دقائق من البداية، سدد مارك كوكوريا كرة تصدى لها محمد العويس حارس السعودية لكنها اصطدمت بزميله حسان تمبكتي وسكنت الشباك الخضراء.


وتعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى بلا أهداف في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، وتعادلت السعودية مع أوروغواي بهدف لمثله.
وتصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تملك السعودية نقطة واحدة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر.

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