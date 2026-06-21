إسبانيا تكتسح السعودية برباعية وتعتلي صدارة المجموعة

كوكوريا يصوّب كرة قوية تصطدم بالمدافع وتدخل الشباك (4-صفر) pic.twitter.com/yk94lX6ri3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026

فجرت إسبانيا غضبها من التعادل مع الرأس الأخضر في الجولة الماضية، وسجلت 3 أهداف خلال 14 دقيقة في شباك السعودية لتنتصر بأربعة أهداف دون رد في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 يوم الأحد.وافتتح لامين يامال الأهداف في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من ميكيل أويارزابال الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث خلال 3 دقائق فقط (21 و24).وفي الشوط الثاني وتحديداً بعد مرور 4 دقائق من البداية، سدد مارك كوكوريا كرة تصدى لها محمد العويس حارس السعودية لكنها اصطدمت بزميله حسان تمبكتي وسكنت الشباك الخضراء.وتعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى بلا أهداف في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، وتعادلت السعودية مع أوروغواي بهدف لمثله.وتصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تملك السعودية نقطة واحدة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر.