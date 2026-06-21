اكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم الاثنين مناظرة "السيزيام"

يجتاز، بداية من يوم الاثنين، الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيةلسنة، والتي تتواصل أيامالجاري.ويتنافس المترشحون لمناظرةعلىبالمؤسسات الإعدادية النموذجية.ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العامفقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية بـمقارنة بسنةواتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكينمن تضخيم الخط وإسنادلكل حصة اختبار لفائدةومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرةيومالمقبل.