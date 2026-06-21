اكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم الاثنين مناظرة "السيزيام"
يجتاز 62 ألفا و450 تلميذا، بداية من يوم الاثنين، الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 جوان الجاري.
ويتنافس المترشحون لمناظرة "السيزيام" على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية.
ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية بـ 1608 مترشحين مقارنة بسنة 2025.
واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا.
ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة "السيزيام" يوم 10 جويلية المقبل.
ويتنافس المترشحون لمناظرة "السيزيام" على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية.
ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية بـ 1608 مترشحين مقارنة بسنة 2025.
واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا.
ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة "السيزيام" يوم 10 جويلية المقبل.
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