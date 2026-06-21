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مونديال 2026: مصر تبحث عن فوز تاريخي أمام نيوزيلندا والأرجنتين في اختبار قوي ضد النمسا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 17:59 قراءة: 1 د, 23 ث
      
يخوض المنتخب المصري مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي غدا الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق فوزه الأول في البطولة والاقتراب خطوة إضافية من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام المنتخب البلجيكي في الجولة الافتتاحية.


ويعوّل المدرب حسام حسن على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيغيه، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ "الفراعنة" في سباق التأهل.


في المقابل، يسعى المنتخب النيوزيلندي إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في المنافسة داخل مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بتساوي المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منها.

وفي إطار منافسات المجموعة الثامنة، يلتقي منتخب باراغواي مع منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي، في مباراة يسعى خلالها المنتخب الباراغواياني إلى تحقيق الفوز بعد تعادله 1-1 أمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى.

أما منتخب الرأس الأخضر، فيطمح إلى مواصلة عروضه المميزة بعد تحقيقه مفاجأة مدوية بفرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة باراغواي.

وفي المجموعة العاشرة، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الأرجنتين، حاملة اللقب، بنظيرتها النمسا على ملعب دالاس.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليا بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0، وهو ما قد يمنحه بطاقة العبور المبكر إلى الدور المقبل في حال تحقيق الفوز.

في المقابل، يدخل المنتخب النمساوي المباراة بمعنويات مرتفعة إثر فوزه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية، آملا في إحداث المفاجأة أمام حامل اللقب ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
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