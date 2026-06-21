مونديال 2026: مصر تبحث عن فوز تاريخي أمام نيوزيلندا والأرجنتين في اختبار قوي ضد النمسا

يخوضمواجهة مهمة أمام نظيرهغدا الاثنين على ملعببمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من نهائياتالمقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق فوزه الأول في البطولة والاقتراب خطوة إضافية من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استهل مشواره بالتعادلأمام المنتخب البلجيكي في الجولة الافتتاحية.ويعوّل المدربعلى مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ "الفراعنة" في سباق التأهل.في المقابل، يسعى المنتخب النيوزيلندي إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في المنافسة داخل مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بتساوي المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منها.وفي إطار منافسات، يلتقي منتخبمع منتخبعلى ملعب ميامي، في مباراة يسعى خلالها المنتخب الباراغواياني إلى تحقيق الفوز بعد تعادلهأمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى.أما منتخب الرأس الأخضر، فيطمح إلى مواصلة عروضه المميزة بعد تحقيقه مفاجأة مدوية بفرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة باراغواي.وفي، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع، حاملة اللقب، بنظيرتهاعلى ملعب دالاس.ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليا بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب الجزائري بنتيجة، وهو ما قد يمنحه بطاقة العبور المبكر إلى الدور المقبل في حال تحقيق الفوز.في المقابل، يدخل المنتخب النمساوي المباراة بمعنويات مرتفعة إثر فوزه على منتخب الأردن بنتيجةفي الجولة الافتتاحية، آملا في إحداث المفاجأة أمام حامل اللقب ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.