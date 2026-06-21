مونديال 2026 يدخل التاريخ كأسرع نسخة تبلغ 100 هدف منذ 1954

دخلت نهائياتسجل الأرقام القياسية بعدما أصبحت ثاني أسرع نسخة في تاريخ المونديال تبلغ حاجز، وذلك بعد مرورمنذ انطلاق المنافسات.وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بإمضاء المهاجم الهولنديخلال الفوز العريض لمنتخب بلاده على السويد بنتيجةضمن منافسات الدور الأول.ولم يسبق النسخة الحالية في سرعة بلوغ هذا الرقم سوىالذي شهد تسجيل 100 هدف بعد، فيما احتاجت نسختاإلى، بينما بلغ مونديالاهذا الحاجز بعدوتؤكد الأرقام الطابع الهجومي للبطولة الحالية، حيث بلغ معدل التسجيل، وهو ما يجعل مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرشحا لتجاوز حاجزمع نهاية المنافسات.ويرى عدد من المتابعين أن الكرة الرسمية الجديدةالتي طورتها شركةقد تكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع المعدل التهديفي، خاصة مع الصعوبات التي واجهها بعض حراس المرمى في التعامل مع مسارها وسرعتها.كما شهدت البطولة الحالية تسجيل، من أبرزها الهدف الذي أحرزه النجم الفرنسيمن مسافة تقاربأمام المنتخب السنغالي، في مشهد أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أثارته كرةخلال نهائيات كأس العالمبجنوب إفريقيا.