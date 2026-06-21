مونديال 2026 يدخل التاريخ كأسرع نسخة تبلغ 100 هدف منذ 1954
دخلت نهائيات كأس العالم 2026 سجل الأرقام القياسية بعدما أصبحت ثاني أسرع نسخة في تاريخ المونديال تبلغ حاجز 100 هدف، وذلك بعد مرور 33 مباراة فقط منذ انطلاق المنافسات.
وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بإمضاء المهاجم الهولندي كودي جاكبو خلال الفوز العريض لمنتخب بلاده على السويد بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الدور الأول.
ولم يسبق النسخة الحالية في سرعة بلوغ هذا الرقم سوى مونديال سويسرا 1954 الذي شهد تسجيل 100 هدف بعد 20 مباراة فقط، فيما احتاجت نسختا 1982 و2014 إلى 36 مباراة، بينما بلغ مونديالا 1978 و1994 هذا الحاجز بعد 38 مباراة.
وتؤكد الأرقام الطابع الهجومي للبطولة الحالية، حيث بلغ معدل التسجيل 3.09 أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يجعل مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرشحا لتجاوز حاجز 300 هدف مع نهاية المنافسات.
ويرى عدد من المتابعين أن الكرة الرسمية الجديدة "تريوندا" التي طورتها شركة أديداس قد تكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع المعدل التهديفي، خاصة مع الصعوبات التي واجهها بعض حراس المرمى في التعامل مع مسارها وسرعتها.
كما شهدت البطولة الحالية تسجيل أكثر من عشرة أهداف من خارج منطقة الجزاء، من أبرزها الهدف الذي أحرزه النجم الفرنسي كيليان مبابي من مسافة تقارب 30 ياردة أمام المنتخب السنغالي، في مشهد أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أثارته كرة "جابولاني" خلال نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.
وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بإمضاء المهاجم الهولندي كودي جاكبو خلال الفوز العريض لمنتخب بلاده على السويد بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الدور الأول.
ولم يسبق النسخة الحالية في سرعة بلوغ هذا الرقم سوى مونديال سويسرا 1954 الذي شهد تسجيل 100 هدف بعد 20 مباراة فقط، فيما احتاجت نسختا 1982 و2014 إلى 36 مباراة، بينما بلغ مونديالا 1978 و1994 هذا الحاجز بعد 38 مباراة.
وتؤكد الأرقام الطابع الهجومي للبطولة الحالية، حيث بلغ معدل التسجيل 3.09 أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يجعل مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرشحا لتجاوز حاجز 300 هدف مع نهاية المنافسات.
ويرى عدد من المتابعين أن الكرة الرسمية الجديدة "تريوندا" التي طورتها شركة أديداس قد تكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع المعدل التهديفي، خاصة مع الصعوبات التي واجهها بعض حراس المرمى في التعامل مع مسارها وسرعتها.
كما شهدت البطولة الحالية تسجيل أكثر من عشرة أهداف من خارج منطقة الجزاء، من أبرزها الهدف الذي أحرزه النجم الفرنسي كيليان مبابي من مسافة تقارب 30 ياردة أمام المنتخب السنغالي، في مشهد أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أثارته كرة "جابولاني" خلال نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.
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