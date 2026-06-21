باكالوريا 2026: صفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية بنسبة نجاح بلغت 55,16 بالمائة

تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، بنسبة بلغت 55,16 بالمائة، وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية.وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52,61 بالمائة، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49,25 بالمائة.وجاءت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46,85 بالمائة، تليها المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بنسبة 45,34 بالمائة، ثم سوسة بنسبة 44,77 بالمائة.واحتلت مندوبيات أريانة وبن عروس وتونس 1 المراتب من السابعة إلى العاشرة بنسب نجاح تراوحت بين 42,51 و41,26 بالمائة.وفي المقابل، سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني، إذ بلغت 26,48 بالمائة، سبقتها القصرين بنسبة 26,66 بالمائة، ثم قفصة بنسبة 28,57 بالمائة.كما بلغت نسبة النجاح بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة 30,52 بالمائة، وبمندوبية توزر 31,04 بالمائة، فيما سجلت زغوان نسبة نجاح في حدود 31,44 بالمائة.وكانت وزارة التربية قد أعلنت، امس السبت، أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026 بلغت 35,67 بالمائة.