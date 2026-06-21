صاحب أفضل معدل في امتحان البكالوريا اقتصاد وتصرف: لاوجود لوصفة سحرية للتميز سوى العمل المتواصل ورسم برنامج والعمل على تحقيقه

تمكن التلميذ آدم الكوكي من المعهد الثانوي الخاص برادس من ولاية بن عروس من الحصول على أفضل معدل وطني 18.70 في امتحانات باكالوريا 2026 شعبة علوم الاقتصاد والتصرف بعد شروع وزارة التربية في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني بداية من مساء أمس السبت.وبيّن آدم الكوكي في تصريح ل/وات/ اليوم الأحد، ان العمل هو مفتاح النجاح والتميّز وهو الوصفة السحرية الوحيدة للتفوق معتبرا ان الوصول الى هذه المرتبة لم يكن نتيجة عمل مرحلي بل امتد على كامل مشواره الدراسي من الاعدادي وصولا للثانوي.ولفت في هذا الصدد الى انه وان لم يكن ينتظر الحصول على المرتبة الأولى وطنيا في اختصاصه ، الا انه لم يساوره الشك لحظة في ان يكون متفوقا ويتحصل على معدل مشرف في هذا الامتحان الذي استعد له كما يجب على امتداد كامل العام الدراسي.وأضاف الكوكي ان من مفاتيح النجاح والتميز رسم اهداف وبرنامج عمل واضح وعلى مراحل، واختيار الطريقة الخاصة بالمراجعة، وتقسيم العمل والتحضير لهذا الامتحان الوطنيآدم الكوكي الذي يعتبر اول تلميذ يتحصل من معهد خاص على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف اختار بمحض ارادته ان يغادر المعهد النموذجي الذي كان ينتمي اليه ويغير اختصاصه من شعبة الرياضيات ليلتحق بشعبة الاقتصاد والتصرف، ويرسم تحدي آخر في مرحلة مفصلية استطاع ان يتجاوزها بتفوق ويرسم اسمه في أول قائمة المتفوقين وطنيا في هذه الشعبة.وشدّد آدم الكوكي على انه شغوف جدا بهذه الشعبة التي تجمع وفق تصوره بين عدة علوم تجريبية وإنسانية، وهي منفتحة على عديد المجالات للتعلم، وعلى اكتساب ومراكمة عديد المعارف المختلفة التي يجد لها هوى كبيرا في نفسه.وأكد آدم الكوكي على المساهمة الكبيرة من عائلته في توفير كل الظروف المواتية التي مهدت أمامه الطريق للحصول على هذا التفوق وكذلك لمعاملتها إياه بالنصح والإرشاد والتوجيه والمرافقة دون أن ينسى كامل الإطار التربوي والإداري بمعهده وخاصة أساتذته في مجال اختصاصه الدراسي .ولم يفصح صاحب أفضل معدل في امتحان البكالوريا شعبة الاقتصاد والتصرف عن وجهته واختياراته في التوجيه الجامعي وكذلك ان كان يرغب في مواصلة دراسته الجامعية في تونس او في التوجه لاستكمال دراسته بإحدى المؤسسات الجامعية المرموقة دوليا مبينا انه لم يحدد وجهته بعد.