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أول التكريمات للمتفوقة في الباكالويا .. ياسمين اليعقوبي من فرحة "الإرسالية" إلى صدارة المشهد الوطني

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 15:38 قراءة: 1 د, 27 ث
      
استقطبت التلميذة ياسمين اليعقوبي، المتحصلة على أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، أولى مبادرات التكريم بعد ساعات من الإعلان عن النتائج عبر خدمة الإرساليات القصيرة.

وكانت وزارة التربية أعلنت أن ياسمين اليعقوبي، التلميذة بالمعهد النموذجي بالكاف، أحرزت أعلى معدل على المستوى الوطني بلغ 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات.


وقالت اليعقوبي، في تصريح لـ/وات/، إنها عاشت فترة انتظار النتائج على غرار بقية المترشحين، مضيفة أنها فوجئت بالمعدل الذي ورد في الإرسالية القصيرة التي تلقتها مساء السبت.


وأوضحت أنها أعادت قراءة الإرسالية أكثر من مرة قبل أن تستوعب أنها أحرزت المرتبة الأولى وطنيا في امتحان الباكالوريا.

وفي هذا السياق، بادرت شركة "اتصالات تونس" إلى تكريم ياسمين اليعقوبي، مؤكدة أن "مبادرة المشغل العمومي بتكريم المتفوقة وطنيا في بكالوريا 2026 تندرج في إطار مسؤوليتها الوطنية القائمة على تشجيع الكفاءات التونسية في مختلف المجالات".
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ونسبت اليعقوبي هذا النجاح إلى الجهود المشتركة التي ساهمت فيه، مشيرة إلى دور أساتذتها وإدارة مؤسستها التربوية وعائلتها في توفير الإحاطة والدعم خلال السنة الدراسية.

وأضافت أنها حافظت طوال الموسم الدراسي على نتائج دراسية جيدة، قبل أن تتوج مسارها بالحصول على أعلى معدل وطني في امتحان الباكالوريا لهذه السنة.

كما أكدت أن التميز الدراسي لا يقتصر على المعاهد النموذجية، معتبرة أن مختلف المؤسسات التربوية قادرة على تحقيق نتائج متميزة متى توفرت ظروف التعلم الملائمة والاجتهاد.

وبخصوص مسارها الجامعي، أفادت اليعقوبي بأن الخيارات ما تزال مفتوحة أمامها، مع اهتمام خاص بالدراسات الهندسية، مشيرة إلى أنها لم تحسم بعد وجهتها الأكاديمية النهائية.

ويأتي هذا التكريم في إطار مبادرات دأبت "اتصالات تونس" على تنظيمها لفائدة المتفوقين في مجالات مختلفة، من بينها التعليم والرياضة، وفق ما أفادت به المؤسسة.
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