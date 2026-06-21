ألمانيا : تونس الثانية عالميا في تصاريح إقامة العمال المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي في 2025

ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال سنةبصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها، وفق بيانات صادرة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية.وأظهرت المعطيات أنحصلوا على تأشيرات إقامة ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي، مقابللمواطني فيتنام التي تصدرت الترتيب العالمي، وذلك بحسب وثيقة رسمية تضمنت ردا حكوميا على سؤال مكتوب تقدم به أحد الأحزاب الممثلة في(مجلس النواب الفيدرالي الألماني).وتشمل هذه التأشيرات العمال الحاصلين على، والذين يتم استقدامهم لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة، خاصة في القطاعاتوسجل عدد التونسيين المستفيدين من هذه التأشيرات، حيث بلغ، مقابل، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات التونسية في سوق العمل الألمانية.ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الديمغرافية التي تواجهها ألمانيا، وعلى رأسها، وهو ما دفع السلطات الألمانية إلى توسيع سياسات استقطاب اليد العاملة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي.وفي المقابل، توفر منظومةعروضا تغطي، وفق معطيات وزارة التكوين المهني والتشغيل، التي أعلنت مؤخرا أن عدد عروض التكوين سيتجاوزخلال السنة التكوينية المقبلة.