توزر: "هي ترسم" فضاء ابداعي موجه للنساء بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة

افتتحت دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر ضمن أنشطتها الثقافية الصيفية نادي "هي ترسم" وهو فضاء ابداعي موجه للنساء الشغوفات بفن الرسم من أجل التعبير عن مواهبهن وتطوير مهاراتهن في أجواء تشجع على الابداع وفق مدير دار الثقافة سليمان السعدي.ولفت سليمان السعدي الى ان النادي يقدم أنشطة عدة لا تقتصر على تعليم تقنيات الرسم، بل يسعى إلى خلق فضاء ثقافي واجتماعي يجمع النساء ويقوي روح المشاركة لديهن.وأضاف أن من أهداف هذا النادي خلق فضاء يُخرج المرأة من المسؤوليات التي تولّد لديها الضغوط الى جانب تشجيع المواهب وإبراز طاقاتهن الإبداعية المخفية وتطويرها وكذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باعتبار النادي فرصة للنقاش وخلق شبكة علاقات وصداقات بين العضوات فضلا عن إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض والتظاهرات الثقافية.ومن المنتظر أن يقدم النادي أنشطة متنوعة مرتبطة بالفن التشكيلي كتقنيات الرسم والرسكلة لبعض المواد وتثمينها بحسب مدير دار الثقافة مبينا أن انطلاق النادي شهد اقبالا مهما من النساء من مختلف الأعمار.وأفاد سليمان السعدي أن دار الثقافة ستنظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر معرضا جماعيا لمنتجات النادي في شهر أكتوبر القادم بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الشتوي.ص م