الأول وطنيا في شعبة علوم الإعلامية: أطمح في التخصص في مجال برمجة الألعاب الإلكترونية

يطمح محمد أمين شوشان، الأول وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54، أن يتخصص في برمجة الألعاب الالكترونية.واعتبر محمد أمين شوشان، في لقاء مع /وات/، أن حلمه أن يلتحق بالجامعة التي تساعده على تطوير مهاراته وقدراته سواء في تونس أو الخارج.وقال، في هذا الإطار، أن متوسط معدله طيلة الموسم الدراسي كان يتجاوز 19 مستدركا أنه لم يكن ينتظر أن يكون الأول على المستوى الوطني.ووصف محمد أمين مرحلة اختبارات امتحان البكالوريا "بفترة ضغط قصوى جعلته لا يملك الشجاعة للاطلاع على نتيجته بنفسه وطلب من والدته أن تقوم بهذه المهمة".وقال والد محمد أمين شوشان، في تصريح لـ/وات/، أن ابنه ظل من التلاميذ المتفوقين منذ المرحلة الإبتدائية وأنه مثال الجدية والالتزام وحسن الأخلاق لافتا الى أن فرحته تضاعفت بتفوق ابنه وطنيا.وشدد على أن تحديد وجهة ابنه في دراسته العليا سيكون موضوع دراسة وتمحيص من قبل كل أفراد العائلة والتركيز على طموح محمد أمين حسب تقديره.