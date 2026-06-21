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لقاءات حوارية لتقديم مختارات من أحدث المؤلفات الأدبية ببيت الرواية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 21:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في إطار برمجة "راعي النجوم"، يحتضن فضاء بيت الرواية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي خلال الأسبوع المقبل لقاءات حوارية لتقديم عدد من المؤلفات الأدبية.
وسيكون القُراء على موعد مع حصة تقديم أحدث روايات الجامعي والروائي توفيق العلوي "أنت عمري"، وذلك يوم الأربعاء 24 جوان انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وسيُقدم هذا العمل الكاتب عبد القادر عليمي.
وسيتم يوم الخميس 25 جوان على الساعة الرابعة عصرا تقديم المجموعة القصصية "قصص وحكايات" للكاتب الناصر التومي، وستُؤمن هذا التقديم كل من هيام الفرشيشي ومنية قارة بيبان.

وجدير بالذكر أن بيت الرواية يُنظم أسبوعيا لقاءات لتقديم أحدث الكتابات والتجارب الأدبية، وقد احتضن خلال الأسبوع الماضي، تقديم رواية "سيرة العائد" للكاتب عمر السعيدي وذلك يوم 16 جوان، فضلا عن تجارب روائية من تونس وخارجها، من بينها التجارب الأدبية لكل من الكاتب العراقي عبد الحسين الدرويش والكاتبتين التونسيتين زهرة الحواشي وسهام مصطفى الشريف.
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