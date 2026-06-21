اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تعقد جلستها العامة العادية السنوية يوم 21 جويلية القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/654b4ee6d00610.90864683_qhinfkepmgjlo.jpg>

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية انها ستعقد جلستها العامة العادية السنوية يوم 21 جويلية القادم بضفاف البحيرة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت اللجنة في بلاغها ان جدول الاعمال يتضمن تلاوة التقريرين الادبي والمالي للفترة المتراوحة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 بغاية المصادقة عليهما فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للسنة ذاتها.

كما يشتمل البرنامج على المصادقة على برنامج اللجنة للسنة المقبلة.