سيدي بوزيد: اصابات بلغية لامرة اثر انفجار لغم ارضي بجبل مغيلة من معتمدية جلمة

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أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري، أن المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد استقبل اليوم الأحد، امرأة مصابة بجروح بليغة على مستوى الساقين نتيجة إنفجار لغم أرضي في جبل مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.

وأفاد سالم ناصري في تصريح لصحفية /وات/، أن المصابة تخضع حاليا لعملية جراحية على مستوى الساقين.

يذكر أن جبل مغيلة شهد في السنوات الفارطة انفجار عدد من الألغام الارضية في حوادث شبيهة بحادثة اليوم.