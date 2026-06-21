كلية العلوم بتونس تحتضن مؤتمرا دوليا حول تصميم الهوائيات وتطبيقاتها يومي 23 و24 جوان 2026

تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان "مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها"، وذلك يومي 23 و24 جوان 2026.ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات يؤمنها الخبير البرتغالي الدكتور بيدرو بينهو، المختص في الإلكترونيات والاتصالات بجامعة أفيرو والباحث بمعهد الاتصالات.ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تصميم الهوائيات باستخدام مواد غير تقليدية وتصميم هوائيات الأقمار الصناعية الصغيرة إضافة إلى استخدام الهوائيات في أنظمة الرادار الحيوي لمراقبة التنفس والتطبيقات الطبية.وينتظم هذا الحدث بدعم من جامعة تونس المنار وكلية العلوم بتونس ومنظمة IEEE وبرنامج Erasmus+.