البطولة العربية لألعاب القوى للشبان تحت 16 و23 عاما بمصر: ميدالية فضية لمريم الورغي وأخرى برونزية لآدم السليمي
أحرزت مريم الورغي الميدالية الفضية في سباق 3000م مشي لفئة الفتيات تحت 16 عاما صباح الأحد خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 جوان الجاري.
وقطعت الورغي مسافة السباق في زمن قدره 15دق و37ث و47 خلف المصرية بسملة ماهر أحمد التي توجت بالميدالية الذهبية بتوقيت 15دق و11ث و46، وأمام المصرية الأخرى سجى فهد مصطفى التي ظفرت بالميدالية البرونزية بزمن 15دق و49ث و97.
كما تحصل آدم السليمي على ميدالية برونزية في نفس الاختصاص ضمن فئة الفتيان دون 16 سنة بتوقيت قدره 15دق و58ث و90 خلف المصريين أحمد شريف أنيس صاحب الميدالية الذهبية (12دق و23ث و22) ومعتز محمد ربيع الذي ظفر بالميدالية الفضية (14دق و37ث و07).
وبذلك رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) بعد أن نجحت العناصر الوطنية أمس السبت خلال اليوم الافتتاحي في حصد 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).
وكانت الميدالية الذهبية من نصيب إيمان الساعي في سباق 10000م مشي لفئة الفتيات دون 23 سنة، في حين تحصل محمد خليل فتوحي على الميدالية الفضية في الوثب الطويل لفئة الفتيان تحت 23 سنة مع تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للأواسط التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أوت القادم.
وجاءت الميداليتان البرونزيتان عبر كل من ندى الطرابلسي في سباق 1500م ومايا زينب مسلم في مسابقة القفز العالي للفئة العمرية دون 16 سنة.
ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في منافسات هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية موزعين بين 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
ويشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 14 دولة عربية هي: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي والمغرب.
وقطعت الورغي مسافة السباق في زمن قدره 15دق و37ث و47 خلف المصرية بسملة ماهر أحمد التي توجت بالميدالية الذهبية بتوقيت 15دق و11ث و46، وأمام المصرية الأخرى سجى فهد مصطفى التي ظفرت بالميدالية البرونزية بزمن 15دق و49ث و97.
كما تحصل آدم السليمي على ميدالية برونزية في نفس الاختصاص ضمن فئة الفتيان دون 16 سنة بتوقيت قدره 15دق و58ث و90 خلف المصريين أحمد شريف أنيس صاحب الميدالية الذهبية (12دق و23ث و22) ومعتز محمد ربيع الذي ظفر بالميدالية الفضية (14دق و37ث و07).
وبذلك رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) بعد أن نجحت العناصر الوطنية أمس السبت خلال اليوم الافتتاحي في حصد 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).
وكانت الميدالية الذهبية من نصيب إيمان الساعي في سباق 10000م مشي لفئة الفتيات دون 23 سنة، في حين تحصل محمد خليل فتوحي على الميدالية الفضية في الوثب الطويل لفئة الفتيان تحت 23 سنة مع تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للأواسط التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أوت القادم.
وجاءت الميداليتان البرونزيتان عبر كل من ندى الطرابلسي في سباق 1500م ومايا زينب مسلم في مسابقة القفز العالي للفئة العمرية دون 16 سنة.
ويشارك المنتخب التونسي لألعاب القوى في منافسات هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية موزعين بين 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
ويشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 14 دولة عربية هي: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي والمغرب.
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