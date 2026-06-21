البطولة العربية لألعاب القوى للشبان تحت 16 و23 عاما بمصر: ميدالية فضية لمريم الورغي وأخرى برونزية لآدم السليمي

أحرزتالميداليةفي سباقلفئة الفتيات تحتصباح الأحد خلال منافسات اليوم الثاني منالتي تحتضنها مدينةإلى غايةوقطعت الورغي مسافة السباق في زمن قدرهخلف المصريةالتي توجت بالميداليةبتوقيت، وأمام المصرية الأخرىالتي ظفرت بالميداليةبزمنكما تحصلعلى ميداليةفي نفس الاختصاص ضمن فئة الفتيان دونبتوقيت قدرهخلف المصريينصاحب الميدالية) والذي ظفر بالميدالية).وبذلك رفعرصيده إلى) بعد أن نجحت العناصر الوطنية أمس السبت خلال اليوم الافتتاحي في حصد).وكانت الميداليةمن نصيبفي سباقلفئة الفتيات دون، في حين تحصلعلى الميداليةفيلفئة الفتيان تحتمع تحقيقالتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرالقادم.وجاءت الميداليتانعبر كل منفي سباقفي مسابقةللفئة العمرية دونويشاركفي منافسات هذه البطولة بوفد يضمموزعين بينفي صنف الفتيان وفي صنف الفتيات.ويشار إلى أن البطولة تشهد مشاركةهي: