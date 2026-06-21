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مونديال 2026 - مشجعو اليابان ينظفون ملعب مونتيري بعد مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره التونسي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 12:18 قراءة: 1 د, 21 ث
      
احتفل المشجعون اليابانيون بفوز فريقهم 4-صفر على المنتخب التونسي في المباراة رقم ألف ‌في تاريخ كأس العالم ‌لكرة القدم اليوم ‌الأحد بالبقاء في ملعب مونتيري لجمع القمامة من المدرجات.

ويعكس هذا السلوك، المعروف في اليابان ⁠باسم (جومي هيروي)، التركيز على تحمل المسؤولية تجاه الأماكن العامة.


وقال مشجع يدعى كين أوكاوا (30 عاما)، وهو ينحني لجمع الأكواب الملقاة والقمامة الأخرى من الأرض حول مقعده، إنه سعيد بنقل ⁠هذا التقليد إلى أول مباراة يحضرها في كأس العالم على الإطلاق.


وأضاف: "نحن ضيوف في ⁠المكسيك، وقد حظيت بمعاملة رائعة، لذا فهذه طريقتي في التعبير عن تقديري".

ويتم غرس هذا السلوك في سن مبكرة جدا في اليابان حيث يتعلم أطفال المدارس تنظيف فصولهم الدراسية بأنفسهم.

وقالت مشجعة تدعى ميكو تاكيا (41 عاما) إن عادة التنظيف خلفها أصبحت جزءا لا يتجزأ من شخصيتها.

وأضافت: "هذا جزء طبيعي من ثقافتنا... نفعل ذلك لضمان ترك كل ما نستعمله نظيفا حتى ‌يتمكن الشخص التالي من استخدامه بأريحية".

وانتشرت بشكل واسع صور المشجعين اليابانيين وهم ينظفون الملاعب بعد مباريات منتخبهم خلال ⁠كأس العالم 2026.

وقبل مباراة اليابان ‌اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية أن سامويل غارسيا حاكم ولاية نويبو ليون في المكسيك قال إنه قرر توزيع 20 ألف كيس قمامة في الملعب أثناء المباراة وكذلك في مهرجان المشجعين والمواقع السياحية الأخرى تلبية لطلبات المشجعين اليابانيين.

ورغم أن هذا السلوك ‌جذب انتباه العالم، فإن العديد ⁠من المشجعين اليابانيين يقولون إنه أمر معتاد بالنسبة لهم.

وقال إيتشيرو أويو (27 عاما): "هذا أمر بديهي في اليابان".

ومع ذلك، ‌عبر ريو ماتسوكا (32 عاما) عن شعوره بالفخر لتقديم هذا الجزء من الثقافة اليابانية عالميا.

وأضاف: "أعتقد أن إظهار هذا السلوك في ‌ملعب ⁠كهذا حيث يشاهدنا الناس من جميع أنحاء العالم هو أمر يدعو للفخر الشديد".

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