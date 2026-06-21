مونديال 2026 - مشجعو اليابان ينظفون ملعب مونتيري بعد مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره التونسي

احتفل المشجعون اليابانيون بفوز فريقهمعلى المنتخب التونسي في المباراة رقم‌في تاريخ‌لكرة القدم اليوم ‌الأحد بالبقاء فيلجمع القمامة من المدرجات.ويعكس هذا السلوك، المعروف في اليابان ⁠باسم، التركيز على تحمل المسؤولية تجاه الأماكن العامة.وقال مشجع يدعى)، وهو ينحني لجمع الأكواب الملقاة والقمامة الأخرى من الأرض حول مقعده، إنه سعيد بنقل ⁠هذا التقليد إلى أول مباراة يحضرها فيعلى الإطلاق.وأضاف: "نحن ضيوف في ⁠، وقد حظيت بمعاملة رائعة، لذا فهذه طريقتي في التعبير عن تقديري".ويتم غرس هذا السلوك في سن مبكرة جدا فيحيث يتعلم أطفال المدارس تنظيف فصولهم الدراسية بأنفسهم.وقالت مشجعة تدعى) إن عادة التنظيف خلفها أصبحت جزءا لا يتجزأ من شخصيتها.وأضافت: "هذا جزء طبيعي من ثقافتنا... نفعل ذلك لضمان ترك كل ما نستعمله نظيفا حتى ‌يتمكن الشخص التالي من استخدامه بأريحية".وانتشرت بشكل واسع صور المشجعين اليابانيين وهم ينظفون الملاعب بعد مباريات منتخبهم خلال ⁠وقبل مباراة‌اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية أنحاكم ولايةفيقال إنه قرر توزيعفي الملعب أثناء المباراة وكذلك في مهرجان المشجعين والمواقع السياحية الأخرى تلبية لطلبات المشجعين اليابانيين.ورغم أن هذا السلوك ‌جذب انتباه العالم، فإن العديد ⁠من المشجعين اليابانيين يقولون إنه أمر معتاد بالنسبة لهم.وقال): "هذا أمر بديهي في".ومع ذلك، ‌عبر) عن شعوره بالفخر لتقديم هذا الجزء من الثقافة اليابانية عالميا.وأضاف: "أعتقد أن إظهار هذا السلوك في ‌ملعب ⁠كهذا حيث يشاهدنا الناس من جميع أنحاء العالم هو أمر يدعو للفخر الشديد".