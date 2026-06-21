شركة تونس للطرقات السيارة تفتح مناظرة خارجية لانتداب 200 عامل بمختلف الأقاليم

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفاهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من الصنف "عملة صنف 2" موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية وتعزيز جاهزية مختلف هياكلها الميدانية.وتندرج هذه المناظرة في إطار تعزيز الموارد البشرية للشركة وتأمين حسن استغلال وصيانة شبكة الطرقات السيارة بمختلف مناطق الجمهورية.وتشمل الخطط المفتوحة للمناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة المترشحين الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى والسنة الثانية ثانوي (نظام قديم) أو السنة الثامنة أساسي (نظام جديد) منهاة كحد أقصى.وبحسب البلاغ الصادر عن الشركة، تتوزع الانتدابات على المقر الاجتماعي وعدد من الأقاليم الجهوية من بينها بنزرت وباجة ومجاز الباب والمحرس ووذرف وبئر علي بن خليفة وفق حاجيات كل مركز عمل واختصاص.واشترطت الشركة أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية ومستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة للخطة المترشح لها مع الاقتصار على الترشح لخطة واحدة ولمركز عمل واحد.كما حددت سن المترشح بين 18 و35 سنة بتاريخ غرة جانفي 2026، مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية المعمول بها لفائدة بعض طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.وأكدت شركة تونس للطرقات السيارة أن التسجيل يتم حصريا عبر بوابة المناظرات الخاصة بها على شبكة الأنترنت مشيرة إلى أن باب الترشحات سيفتح بداية من يوم 22 جوان 2026 على الساعة منتصف الليل على أن يغلق يوم 21 جويلية 2026 على الساعة الحادية عشرة ليلا وتسع وخمسين دقيقة.وشددت الشركة على أن كل ملف يرد خارج الآجال القانونية أو يتضمن معطيات غير صحيحة أو لا يستوفي الوثائق المطلوبة سيتم رفضه آليا مبرزة أن الترشحات المقدمة خارج المنصة الإلكترونية لن تؤخذ بعين الاعتبار.