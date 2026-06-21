الهيئة الوطنية للاتصالات: نمو عائدات خدمات الإنترنت بعد أكثر من عام على إطلاق الجيل الخامس
أظهرت المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 2026 تحسناً في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعاً بالنتائج الإيجابية التي حققتها شبكات الجيل الخامس (5G) بعد أكثر من عام على انطلاق استغلالها الفعلي في فيفري 2025.
وكشفت البيانات عن تطور ملحوظ في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، بما في ذلك أنشطة مزودي خدمات الإنترنت، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أفريل 2026، مقابل 301.0 مليون دينار في أفريل 2025 و290.2 مليون دينار في أفريل 2024.
كما سجل سوق الإنترنت الثابت اللاسلكي عبر الجيل الخامس (FWA 5G) نمواً متواصلاً، إذ ارتفع عدد المشتركين إلى 298 ألفاً و717 مشتركاً، محققاً زيادة شهرية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2026. ويواصل هذا القطاع منحاه التصاعدي منذ ديسمبر 2025 حين بلغ عدد المشتركين 210 آلاف و57 مشتركاً، مقارنة بـ 9425 مشتركاً فقط عند انطلاق الخدمة في فيفري 2025.
وفي ما يتعلق بـ معدل استهلاك البيانات الثابتة (Data Fixe FWA)، استقر متوسط الاستهلاك الشهري عند 345 جيغابايت للمشترك الواحد، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بأفريل 2025 الذي بلغ خلاله 351 جيغابايت.
أما على مستوى الإنترنت المحمول (Data Mobile)، فقد شهد السوق تحولاً لافتاً. ورغم تراجع العدد الإجمالي لعمليات تفعيل الإنترنت المحمول بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 29.1 مليون عملية تفعيل مقابل 32.8 مليون عملية خلال أفريل 2025، فإن العائدات المالية لهذه التفعيلات ارتفعت بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 98.9 مليون دينار.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع في الإيرادات، رغم انخفاض عدد التفعيلات، إلى تزايد إقبال المشتركين على العروض ذات السعات الكبرى التي تساوي أو تفوق 25 جيغابايت، والتي حققت بمفردها عائدات بلغت 52.8 مليون دينار، مقابل تراجع الإقبال على العروض ذات السعات المحدودة.
ويعكس هذا التوجه تغيراً في أنماط الاستهلاك نحو استخدامات أكثر كثافة للبيانات، بما يتماشى مع الإمكانيات والسرعات التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس.
وكشفت البيانات عن تطور ملحوظ في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، بما في ذلك أنشطة مزودي خدمات الإنترنت، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أفريل 2026، مقابل 301.0 مليون دينار في أفريل 2025 و290.2 مليون دينار في أفريل 2024.
كما سجل سوق الإنترنت الثابت اللاسلكي عبر الجيل الخامس (FWA 5G) نمواً متواصلاً، إذ ارتفع عدد المشتركين إلى 298 ألفاً و717 مشتركاً، محققاً زيادة شهرية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2026. ويواصل هذا القطاع منحاه التصاعدي منذ ديسمبر 2025 حين بلغ عدد المشتركين 210 آلاف و57 مشتركاً، مقارنة بـ 9425 مشتركاً فقط عند انطلاق الخدمة في فيفري 2025.
وفي ما يتعلق بـ معدل استهلاك البيانات الثابتة (Data Fixe FWA)، استقر متوسط الاستهلاك الشهري عند 345 جيغابايت للمشترك الواحد، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بأفريل 2025 الذي بلغ خلاله 351 جيغابايت.
أما على مستوى الإنترنت المحمول (Data Mobile)، فقد شهد السوق تحولاً لافتاً. ورغم تراجع العدد الإجمالي لعمليات تفعيل الإنترنت المحمول بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 29.1 مليون عملية تفعيل مقابل 32.8 مليون عملية خلال أفريل 2025، فإن العائدات المالية لهذه التفعيلات ارتفعت بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 98.9 مليون دينار.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع في الإيرادات، رغم انخفاض عدد التفعيلات، إلى تزايد إقبال المشتركين على العروض ذات السعات الكبرى التي تساوي أو تفوق 25 جيغابايت، والتي حققت بمفردها عائدات بلغت 52.8 مليون دينار، مقابل تراجع الإقبال على العروض ذات السعات المحدودة.
ويعكس هذا التوجه تغيراً في أنماط الاستهلاك نحو استخدامات أكثر كثافة للبيانات، بما يتماشى مع الإمكانيات والسرعات التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس.
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