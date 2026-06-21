الهيئة الوطنية للاتصالات: نمو عائدات خدمات الإنترنت بعد أكثر من عام على إطلاق الجيل الخامس

أظهرت المؤشرات الصادرة عن مرصدلشهر أفريل 2026 تحسناً في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعاً بالنتائج الإيجابية التي حققتها شبكاتبعد أكثر من عام على انطلاق استغلالها الفعلي في فيفري 2025.وكشفت البيانات عن تطور ملحوظ في، بما في ذلك أنشطة مزودي خدمات الإنترنت، حيث بلغخلال شهر أفريل 2026، مقابلفي أفريل 2025 وفي أفريل 2024.كما سجل سوقنمواً متواصلاً، إذ ارتفع عدد المشتركين إلى، محققاً زيادة شهرية بنسبةمقارنة بشهر مارس 2026. ويواصل هذا القطاع منحاه التصاعدي منذ ديسمبر 2025 حين بلغ عدد المشتركين، مقارنة بـفقط عند انطلاق الخدمة في فيفري 2025.وفي ما يتعلق بـ، استقر متوسط الاستهلاك الشهري عندللمشترك الواحد، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبةمقارنة بأفريل 2025 الذي بلغ خلالهأما على مستوى، فقد شهد السوق تحولاً لافتاً. ورغم تراجع العدد الإجمالي لعمليات تفعيل الإنترنت المحمول بنسبة، ليصل إلىمقابلخلال أفريل 2025، فإنلهذه التفعيلات ارتفعت بنسبةلتبلغوأرجعت الهيئة هذا الارتفاع في الإيرادات، رغم انخفاض عدد التفعيلات، إلى تزايد إقبال المشتركين علىالتي تساوي أو تفوق، والتي حققت بمفردها عائدات بلغت، مقابل تراجع الإقبال على العروض ذات السعات المحدودة.ويعكس هذا التوجه تغيراً في أنماط الاستهلاك نحو استخدامات أكثر كثافة للبيانات، بما يتماشى مع الإمكانيات والسرعات التي توفرها تكنولوجيا