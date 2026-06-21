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آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الاداء عن بعد

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 10:01 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 جوان 2026، يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد مؤكدة أنه كان بإمكان المعنيين إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا للاكتظاظ على المنظومة الإعلامية وضمانا لنجاعة عملية التصريح.


وأضافت أن التاريخ المذكور يمثل آخر أجل قانوني للإيداع وليس اليوم الوحيد المخصص للتصريح داعية المطالبين بالأداء إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة للقيام بالإجراءات المطلوبة.


كما أشارت الإدارة إلى أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة يمكن إيداع التصريح في يوم العمل الموالي دون تسليط خطايا تأخير، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على تسهيل الامتثال الجبائي وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية، بما يضمن احترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح وتسديد الأداءات المستوجبة.
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10:01 - آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الاداء عن بعد
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