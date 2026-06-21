مونديال 2006: المنتخب التونسي يتلقى خسارة ثقيلة ثانية أمام اليابان

فقدكامل حظوظه في التأهل إلىمنالجارية حاليا بكل منعقب خسارته الثانية على التوالي أمام نظيرهبرباعية نظيفة صباح اليوم الأحد بمدينةلحسابمن منافساتورغم تغييربالمدرب الفرنسيإثر الخماسية أمامفي الجولة الافتتاحية، تواصل الوجه الشاحب للمنتخب التونسي الذي بدا عاجزا عن مجاراة النسق العالي لمنافسه الياباني وفشل في خلق فرص حقيقية وسط فوضى تكتيكية وجاهزية بدنية محدودة لا ترقى إلى متطلبات المستوى العالي وهو ما أدى إلى خسارة معظم الصراعات الثنائية وفقدان معركة السيطرة على وسط الميدان.وبعدمن المواجهة التي جمعت المنتخبين فيبمدينةيوموالتي انتهت بفوز اليابان بهدفين دون رد، تجدد الموعد بين الطرفين في مباراة حملت طابعا خاصا، إذ لم تقتصر أهميتها على الرهان الرياضي بل اكتسبت قيمة رمزية كبيرة باعتبارهافي تاريخ المونديال ما منحها مكانة مميزة في سجل المسابقة وجعلها محط أنظار المتابعين.وبادر المدرببإجراءعلى تشكيلة المنتخب التونسي مقارنة بالمباراة الافتتاحية أمام المنتخب السويدي في محاولة لإعادة التوازن وإضفاء مزيد من الفاعلية على الأداء حيث أسند مهمة حراسة المرمى إلى، وأقحمكلاعب ثالث في محور الدفاع إلى جانب التعويل علىعلى الرواق لاستغلال سرعته في التحولات الهجومية.ولئن جاءت المبادرة من جانب المنتخب التونسي عبر تسديدةالتي مرت بجانب المرمى في، فإن الأفضلية سرعان ما انتقلت للمنتخب الياباني الذي فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا فيعبرليحكم قبضته على المباراة ويعقد المهمة على الدفاع التونسي.ونشطت الجهة اليمنى للمنتخب الياباني بشكل لافت بفضل سرعةالذي كان مصدر خطر متواصل بتسرباته في ظهر الدفاع التونسي وكاد فيأن يمنحفرصة مضاعفة النتيجة بعرضية متقنة أبعدها في آخر لحظةولم يرتق مردود المنتخب التونسي إلى مستوى التطلعات بعدما افتقد إلى الانسجام بين خطوطه الثلاثة التي بدت متباعدة إلى جانب غياب الحلول الهجومية والعمق اللازم لاختراق الدفاع الياباني ما جعل بناء الهجمات يتسم بالبطء ويفتقد عنصر المباغتة. كما فشل خط الوسط في القيام بدوره سواء على مستوى الافتكاك أو صناعة اللعب ليبقى الخط الأمامي معزولا وغير قادر على تهديد مرمى الحارس اليابانيواستغل المنتخب الياباني هذه النقائص بأفضل طريقة ممكنة من خلال ممارسة ضغط عال ليتابع أفضليته التي مكنته من إضافةبتسديدة قوية منعلى مشارف المنطقة وضعها في الزاوية المعاكسة بعيدا عن متناول الحارسفيواستمرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول على الوتيرة ذاتها في ظل محاولات يابانية متكررة اتسمت بالسرعة والتنوع مقابل اكتفاء المنتخب التونسي بالدور الدفاعي والتمركز في مناطقه الخلفية دون قدرة على تهديد مرمى المنافس بلا أي تسديدة مؤطرة.ومع العودة من حجرات الملابس، دخلمكانبغاية تصحيح أخطاء الخط الخلفي خصوصا وأن برون كان يفتقد نسق المقابلات إضافة إلى الزج بعوضا عنفي مسعى لمنح أكثر حيوية على التنشيط الهجومي والاستحواذ بشكل أكبر على الكرة غير أن المنتخب الياباني واصل سيطرته وكان قريبا من تعزيز تقدمه بهدف ثالث اثر تسديدة منمرت بجوار القائم الأيمن للحارسولعبورقةمكانلكن النجاعة جاءت من جانب المنتخب الياباني عبرالذي أفلت من مصيدة التسلل قبل أن ينجح في مغالطة الحارسبتسديدة أرضية محكمة في. وزاد هذامن تعقيد مهمة المنتخب التونسي وأثر بشكل واضح على معنويات اللاعبين الذين تلقت شباكهمفيبعدما توغلمن الجهة اليسرى ورفع عرضية دقيقة تابعهابرأسه داخل الشباك عند القائم البعيد رغم محاولةإبعاد الكرة على خط المرمى ليؤكد المنتخب الياباني تفوقه الكامل في اللقاء.وخرج المنتخب التونسي مجددا بخيبة أمل كبيرة بعد أداء باهت على المستويين الفني والبدني ليجد نفسه خارج حسابات التأهل مبكرا في انتظار خوض مواجهة شكلية فيأمام نظيرهوسط تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الإخفاق الذريع.