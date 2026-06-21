رئيس البرازيل: نيمار أول لاعب في منتخب يعمل من المنزل

"Neymar es el primer convocado home office del mundo", dice Lula al compararlo con Marta, la jugadora brasileña 6 veces ganadora del balón de oro. pic.twitter.com/jFvlBISl4F — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) June 19, 2026

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو ​لولا دا سيلفا تعليقا ساخرا بشأن مشاركة نيمار ​في كأس العالم لكرة ‌القدم التي عرقلتها إصابته، واصفا المهاجم ‌الغائب عن التشكيلة بأنه ‌أول لاعب في منتخب "يعمل من المنزل"، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المدرب كارلو أنشيلوتي معرفة ⁠ما إذا كان نيمار سيتمكن من العودة للمشاركة في المباراة المقبلة أمام اسكتلندا. وخلال كلمة ألقاها في فعالية أقيمت ​في بيلو هوريزونتي للإعلان عن استثمارات في طب الأورام لصالح نظام الصحة العامة ⁠في البرازيل، وجه لولا سؤالا لطفل من الحضور عن رأيه في أفضل لاعب بالمنتخب.وأجاب ⁠الطفل قائلا "نيمار"، وهو ما دفع الرئيس للرد سريعا.وقال لولا ضاحكا "نيمار لا يلعب حتى يا فتى. نيمار هو أول لاعب بالعالم في منتخب وطني 'يعمل من المنزل'. لاعب يعمل من المنزل".وأضاف "رأيت هذه (النكتة) على الإنترنت أمس. في يوم ما، سيضطرون إلى تشكيل منتخب وطني باستخدام الذكاء ​الاصطناعي — 11 لاعبا مثل بيليه".ويعمل نيمار، منذ شهر على التعافي من إصابة في ‌ربلة الساق ولم يشارك بعد في كأس العالم.وغاب نيمار عن تعادل البرازيل 1-1 مع المغرب في المباراة الأولى للفريق بالمجموعة ⁠الثالثة، كما غاب عن المباراة الثانية التي انتهت بالفوز 3-صفر على هايتي في وقت مبكر اليوم السبت. وبقي المهاجم في معسكر البرازيل بولاية نيوجيرزي بدلا من السفر مع الفريق إلى فيلادلفيا، حيث يتبع برنامجا تدريبيا فرديا في محاولة ليكون جاهزا للمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام اسكتلندا يوم الأربعاء.وشارك نيمار (34 عاما) اليوم في ‌تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات بالكرة بمركز تدريب ⁠الفريق جنبا إلى جنب مع الظهير الأيسر أليكس ساندرو، الذي غاب عن الفريق أيضا.وقال أنشيلوتي بعد مباراة هايتي إن ‌نيمار سيعود للانضمام إلى الفريق استعدادا لمباراة اسكتلندا، رغم أن مشاركته لا تزال غير مؤكدة. ويتدرب نيمار مرتين يوميا في نيوجيرزي في محاولة لتسريع ‌وتيرة تعافيه، ⁠ومن المتوقع أن يقيم أنشيلوتي حالته خلال تدريبات يومي الاثنين والثلاثاء قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية مشاركته في المباراة.ر-إص